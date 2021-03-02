İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Topkapı Mahallesi’nde bulunan bir adreste "Resmi belgede sahtecilik" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" yapıldığı ihbarını üzerine baskın düzenledi.

Adrese yapılan baskında, 240 gram bonzai, 29 gram metamfetamin, 30 adet boş kimlik kartı, 10 adet farklı ülke ait pasaport, 2 adet henüz basımı yapılmamış kağıt üzerinde kimlik, 15 adet basıma hazır kimlik belgesi, 50 adet boş pasaport yaprak kağıdı, 3 adet farklı markalarda yazıcı, 1 adet basım makinesi, 1 adet tarayıcı, 1 adet el izi alma makinesi, 1 adet dijital baskı makinesi, 1 adet soğuk damga aleti, 1 adet marka renkli kartuş, 1 adet cilt kaplama aleti, 1 adet selefon makinesi, 1 adet bandrol makinesi, 1 adet kalıp basma makinesi, 1 adet PVC kaplama aleti, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet mavi ışık cihazı, 50 adet PVC kaplama poşeti, 1 adet sayı verme damgası, 1 adet tarih basım damgası, 240 gram bonzai, 29 gram metamfetamin ele geçirdi.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçlarından adliyeye sevk edilen Filistin uyruklu W.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.