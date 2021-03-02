Van'ın turizm potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri olan Edremit'te, turistlere farklı bir tatil deneyimi yaşatmak amacıyla "yüzen otel"e dönüştürülecek atıl durumdaki feribot, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne indirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği proje kapsamında, daha önce Van-Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı atıl durumdaki "Rafet Ünal" isimli feribotun otele dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.

Feribot, turistler için yeniden tasarlanacak

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersaneye getirilen 4 katlı feribot, burada özel döşenmiş geniş kabinleri, jakuzi, kafeterya, dinlenme salonu, internet, sauna ile düğün ve konferans salonu imkanlarının sunulacağı otele dönüştürülecek.

Tersanedeki altyapı çalışmalarının ardından Van Gölü'ne indirilen 1680 ton ağırlığında, 82 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki "yüzen otel" ile turistlere mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz manzarada tatil imkanı sunulacak.

Feribottaki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.