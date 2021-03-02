2013'te başlatılan "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamındaki eğitimler aralıksız devam ediyor.

Toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek için "Afete Hazır Aile", "Afete Hazır Okul", "Afete Hazır İş Yeri" ve "Afete Hazır Gençler" isimlerinde alt kategorilere ayrılan proje kapsamında, 2020 sonu itibarıyla 14 milyon kişi, "Afet Bilinci Eğitimi" aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan ettiklerini açıklamasının ardından eğitimlere hız verildi.

Bu yıl sonu itibarıyla 51 milyon kişiye "Afet Bilinci Eğitimi" verilmesinin hedeflendiği çalışmalar kapsamında, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar 1 milyon 36 bin 937 kişi bu eğitimi aldı.

Afetlerle ilgili her şey internet sitesinde

Afetlerle ilgili her türlü bilgi ve görsele, "hazirol.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Vatandaşlar, internet sitesindeki 71 dakikalık "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi" videosunu izleyerek eğitim alabiliyor.

Videoda, deprem, sel-taşkın, heyelan başta olmak üzere afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler infografiklerle desteklenerek ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Eğitimlerle vatandaşların yaşanılan bir afetin ardından, ilk 6 saate hazırlıklı hale getirilmesinin yanı sıra toplumda afet farkındalığının oluşturulması amaçlanıyor.

Bakanlıklarla iş birliği yapıldı

İçişleri Bakanlığı, afet eğitimlerinin planlanan sürede hedeflenen sayı kadar kişiye verilebilmesi amacıyla diğer bakanlıklarla da iş birliği yaptı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokoller imzalandı.

Ayrıca AFAD da, ASELSAN ve HAVELSAN gibi kurumların yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarıyla "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Protokoller kapsamında Bakanlık, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarına da afet eğitimleri veriliyor.