Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bugün Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den saat 15.00'te yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Etiketler: Deniz Otobüsü
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