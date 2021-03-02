Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1 kilogram bonzai, av tüfeği, hassas terazi, 6 kullanma aparatı, içime hazır 6 fişek, tüfek fişekleri ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 lira para ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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