Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemede, 300 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, çeşitli renk ve desende mozaikler bulunduğu tespit edildi.

Mozaikler koruma altına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.