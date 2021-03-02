Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzinsiz kazıda Roma dönemine ait kalıntılar çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da izinsiz kazıda ortaya çıkan Roma dönemine ait mozaikler korumaya alındı.
Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemede, 300 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, çeşitli renk ve desende mozaikler bulunduğu tespit edildi.
Mozaikler koruma altına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Kaçak Kazı
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