Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'ya finans sağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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