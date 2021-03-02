Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e 'kuvvetli yağış' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı rüzgar ve yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına ve yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına Yağış
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