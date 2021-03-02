Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 00:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Koca, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
"Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz"
Koca, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz" açıklamasında bulundu.
Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IOSAAcuqB9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2021
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