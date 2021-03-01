Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı haritayı paylaştı.

Bakan Koca’nın “Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz” notuyla yaptığı paylaşımda şunlara yer verildi:

“İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.”