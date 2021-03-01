Bakan Koca illere göre risk haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı haritayı paylaştı, ‘Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz’ dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı haritayı paylaştı.
Bakan Koca’nın “Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz” notuyla yaptığı paylaşımda şunlara yer verildi:
“İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.”
İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz. pic.twitter.com/ims9A3VE3e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2021
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