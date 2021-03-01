Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 18:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin Oslo-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından, THY'nin Oslo-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını açıkladı.
Üstün, "TK1752 sefer sayılı Oslo - İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" dedi.
TK1752 sefer sayılı Oslo - İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) March 1, 2021
Etiketler: THY
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