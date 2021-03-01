Dokunulmazlık fezlekeleri için süreç işliyor.

28'i HDP'li vekillere ait 33 fezlekenin kısa zamanda Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.



Terör suçlarını içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması görüşü ağır basıyor.

"Hükümetimizin kararlılığı tamdır"

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "gereken yapılacak" mesajını verdi.

Özkan, "Terör propagandasını artık sistematik söylem ve eylem biçimine dönüştüren bütün milletvekilleri ile ilgili adımları atacağız. Bu anlamda hükümetimizin kararlılığı tamdır" dedi.

İyi Parti sıcak bakıyor

İyi Parti de terör suçlarıyla ilgili dosyalarda dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakıyor. Bu konuda grup kararı alınamıyor ama, İyi Parti'li birçok vekilin oylamada "evet" demeleri bekleniyor.

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Terör konusundaki çizgimiz bellidir. İyi Parti millet iradesine ters düşecek kararın hiç yanında olmamıştır, hep ortasında olmuştur" açıklamasında bulundu.

CHP'den fezleke tepkisi

Net bir açıklama yapılmasa da CHP, bu aşamada dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un "fezlekeler milletin gündemini daha fazla işgal etmemeli" sözüne tepki gösterdi.

Öztrak, "Meclis başkanının ne demek istediğini bu sözlerinden anlamak mümkün değil. Meclis başkanının görüşlerini millete daha açık ifade etmesi gerekiyor" dedi.

