Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk ve Katar silahlı kuvvetlerinden ortak tatbikat
Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat yapacak. Al Adeid 2021 Tatbikatı, 2-31 Mart arasında Katar'da gerçekleştirilecek.
Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri, 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat düzenleyecek.
Milli Savunma Bakanlığı tatbikatın amacının, Katar ve Türk silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmek ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.
Tatbikata Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, 1 mekanize piyade bölüğü ve 1 topçu bataryası ile yerinden katılım sağlanacağı kaydedildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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