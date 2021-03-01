Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısında kademeli normalleşmenin ayrıntıları belli olacak. Kısıtlamaların kaldırılması, her il özelinde değerlendirilecek.

Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller de kırmızı ile gösterilecek.

Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim" demişti.

Yüz yüze eğitimde detaylar

Yüz yüze eğitime geçiş için de gözler Beştepe'de olacak. Risk haritasına göre il il karar alınacak. İllerin salgın koşullarına göre hem yüz yüze eğitim hem de sınavlara 2 Mart'ta başlanacak.

Aşılama süreci de görüşülecek

Kabine toplantısında Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

65 yaş kısıtlaması gevşeyecek mi?

65 yaş üstü de merakla, sokak kısıtlaması gevşetilecek mi diye bekliyor. Bakan Koca, aşının ilk doz vurulduktan 42 gün sonra etkili olduğunu hatırlattı. "Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde duruma göre esnetme yapılabilir" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü toplantıda belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor.