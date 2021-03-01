Ermenistan'ın Azerbaycan’a karşı geçen yıl hezimetiyle sonuçlanan 44 günlük 2’nci Dağlık Karabağ Savaşı’ndan bu yana Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa baskısı altında.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat’ta Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak muhtıra verdi.

Paşinyan o dakika Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını ilan etti. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın, Gasparyan'ın görevden alındığına dair kararnameyi imzalamadığı ortaya çıktı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine sarf ettiği istifa çağrılarını "darbe girişimi" diye nitelendirdi.

Ülkenin yönetimindeki bu kriz halen çözülebilmiş değil.

Her ne kadar Sarkisyan, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı’nı görevden aldığına dair kararnameyi geri çevirse de Başbakan aynı kararnameyi tekrar Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, kararnamenin yeniden Sarkisyan'a ulaştığı belirtildi.

Ermenistan Başbakanlığı ise Paşinyan'ın Güvenlik Konseyini topladığını duyurdu. Toplantıda, ülkenin iç ve dış güvenlik sorunlarının ele alındığı aktarıldı.

Sokaklar karışık

Başkent Erivan’da bir taraftan bu yönetim anlaşmazlıkları sürerken zaten karışık olan ülke hepten allak bullak bir hal aldı.

Paşinyan yanlıları ve karşıtları sokaklara döküldü. Başbakan’ın istifasını isteyen muhalif göstericiler hükümet binasına girdi.

Bazı bakanlıkların bulunduğu hükümet binasında slogan atan göstericiler, bir kez daha Nikol Paşinyan'ın istifasını istediklerini dile getirdi.

Kısa süre sonra binayı terk eden kalabalık, "İstediğimiz binaya girebileceğimizi göstermek istedik" dedi.

İktidar ve muhalefet yanlıları Erivan'da aynı anda mitingler düzenlemeye de devam ediyor.

İskender füzesi tepkisinden geri adım

Öte yandan, birkaç hafta önce Ermenistan’da Rus yapımı "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanıma ne kadar uygun olup olmadığı tartışması da gündeme gelmişti. Paşinyan, Rusya'nın ürettiği İskender füze sistemlerinin Karabağ’daki savaşta tam çalışmadığını söylemişti. Başbakan'ın İskender füzelerinin çalışmadığı açıklamasının üstünden 2 gün geçtikten sonra Genelkurmaydan muhtıra açıklaması yapılmıştı.

Bu durumu, Paşinyan’ın İskender füzesi eleştirilerinde geri adım atması izledi. Başbakanlık Ofisi, Rus İskender füze sisteminin etkisizliğine dair açıklamanın yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını ifade etti.

[Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve destekçileri başkent Erivan'da miting için yürürken… Fotoğraf: Reuters]

Ermenistan Karabağ’a asker gönderiyor iddiaları

Sadece Erivan değil Azerbaycan’ın yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ da hareketli. Ermenistan’ın bölgeye kanunsuz şekilde asker gönderdiği iddiaları var.

Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, asker aileleriyle röportaj yaptı. Aileler, çocuklarının "inşaat malzemesi taşınıyor yalanı” ile bölgeye götürüldüğünü söyledi. Asker aileleri tepkisini, Savunma Bakanlığı önünde de gösterdi.

Sözde liderden ara buluculuk mesajı

Bu arada Azerbaycan'ın 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, “Ermenistan'daki mevcut siyasi krizin üstesinden gelmek için” ara buluculuk teklif etti.

Harutyunyan sosyal medya hesabında, "Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki son gelişmeler çok endişe verici ve tüm tarafları itidal ve sağduyu göstermeye çağırıyorum. Aksi takdirde yenilgimiz çok daha derin ve can alıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.