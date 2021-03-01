Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin: Askeri kapasitemiz hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor
Çin Savunma Bakanlığı, ulusal savunma ve silahlı kuvvetleri güçlendirmelerinin başka bir ülke için tehdit oluşturmadığını savundu.
Bakanlık Sözcüsü Vu Çian, Çin’in savunma politikasını değiştirdiği ve silahlı kuvvetlerini güçlendirdiği iddialarına yanıt verdi.
Sözcü, Çin'in kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla ulusal savunmasını ve ordusunu güçlendirdiğini belirtti.
Bu durumun hiçbir ülkeyi hedef almadığını veya hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Vu, Çin'in, sosyalist sistemi, barışçıl kalkınmaya bağlılığı, dış politika ve kültürel gelenekler tarafından belirlenen doğası gereği savunmacı politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydetti.
Etiketler: Çin
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