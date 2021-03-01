Bakanlık Sözcüsü Vu Çian, Çin’in savunma politikasını değiştirdiği ve silahlı kuvvetlerini güçlendirdiği iddialarına yanıt verdi.

Sözcü, Çin'in kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla ulusal savunmasını ve ordusunu güçlendirdiğini belirtti.

Bu durumun hiçbir ülkeyi hedef almadığını veya hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Vu, Çin'in, sosyalist sistemi, barışçıl kalkınmaya bağlılığı, dış politika ve kültürel gelenekler tarafından belirlenen doğası gereği savunmacı politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydetti.

