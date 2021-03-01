Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 3 milyon 925 bini geçti
[Fotoğraf: Arşiv]
Afrika kıtasında koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 3 milyon 925 bini aşarken ölenlerin sayısı 103 bin 908'e ulaştı.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 925 bin 683'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 485 bin 227'ye yükseldi.
Kıta genelinde COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 103 bin 908'e çıktı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
Etiketler: Afrika Koronavirüs Mısır
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