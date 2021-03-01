Dambatta bölgesindeki Kano-Kunar Dumawa kara yolunda meydana gelen kazaya iki yolcu otobüsü ve bir kamyon karıştı.

Kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 39 kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların bazılarının durumunun ağır olması sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.