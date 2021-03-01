Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da zincirleme kaza: 11 ölü, 39 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.
Dambatta bölgesindeki Kano-Kunar Dumawa kara yolunda meydana gelen kazaya iki yolcu otobüsü ve bir kamyon karıştı.
Kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 39 kişi de yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların bazılarının durumunun ağır olması sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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