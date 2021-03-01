Karadağ Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Podgorica'nın yanı sıra Cetinje, Ulcinj, Herceg Novi, Niksic ve Pluzine şehirlerinde de 2 Mart'tan itibaren karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kamu Sağlığı Enstitüsünün teklifi üzerine alınan kararın 10 Mart'a kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

Karara göre, karantina uygulamasına geçilen yerlerde yaşayanlar şehir sınırlarından dışarı çıkamayacak. Başka bir şehirde çalışanlar ya da üniversite okuyanlar ile tedavileri için başka bir şehre gitmek zorunda olanlar ise karardan muaf tutulacak.

620 bin nüfuslu Karadağ'da bugüne kadar 75 binin üzerinde COVID-19 vakası tespit edilirken, bin 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Karadağ'da, son bir haftanın rakamları baz alındığında günde ortalama 550 yeni vaka tespit edildi.