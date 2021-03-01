Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, kısıtlamaların bu haftadan itibaren üçüncü seviyeden birinci seviyeye indirildiğini açıkladı.

Alınan kararlar kapsamında gece yarısından saat 04.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ramaphosa, dini, siyasi ve kültürel programlara, sosyal mesafenin korunması ve COVID-19 kurallarına uyulması şartıyla izin verileceğini duyurdu.

Programların kapalı alanlarda 100, açık alanlarda ise 250 kişiyle sınırlı tutulacağını belirten Ramaphosa, ülkenin her yerinde maske kullanımının zorunlu olmaya devam edeceğini vurguladı.

10 günde 67 bin sağlık çalışanı aşılandı

Ramaphosa, son 10 günde 67 bin sağlık çalışanının koronavirüse karşı aşılandığını açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 512 bin 225, toplam can kaybı ise 49 bin 941'e yükseldi.

Ülke genelinde 49 aşı merkezi olduğu bilgisini paylaşan Ramaphosa, COVID-19 vakası ve ölüm oranlarında da düşüş yaşandığına dikkati çekti.

