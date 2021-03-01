RIA'da yer alan habere göre, protestocu grup, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası talebiyle hükümet binasına zorla girdi.

Darbe girişimi yaşanmıştı

25 Şubat günü, Ermenistan ordusu Paşinyan hükümetine darbe girişiminde bulunmuştu.

Başbakan Paşinyan ise halkı sokağa çağırmış ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi geri çevirmişti.