Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Erivan'da protestocular hükümet binasına girdi
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Paşinyan karşıtı protestocular hükümet binasına girdi.
RIA'da yer alan habere göre, protestocu grup, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası talebiyle hükümet binasına zorla girdi.
Darbe girişimi yaşanmıştı
25 Şubat günü, Ermenistan ordusu Paşinyan hükümetine darbe girişiminde bulunmuştu.
Başbakan Paşinyan ise halkı sokağa çağırmış ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi geri çevirmişti.
Etiketler: Ermenistan Son Dakika
Sıradaki Haber
“Twitter, Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal ediyor”
Yükleniyor lütfen bekleyiniz