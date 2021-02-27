Ermenistan'da ordunun muhtıra yayımlayarak Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından sular durulmadı.

Orduyu darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.

Ancak Sarkisyan, Onik Gasparyan'ın azledilmesine yönelik kararnameyi imzalamadan Paşinyan'ın makamına iade etti.

Karabağ hezimeti sonrası muhalefetin sık sık sokak gösterileri düzenleyerek Başbakan Paşinyan'ın istifasını istediği Ermenistan'da, Paşinyan destekçileri ile karşıtlarının gösterileri de devam ediyor.

Neler olmuştu?

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.