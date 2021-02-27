Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hocalı katliamı 29. yılında Almanya'da protesto edildi
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992'de 613 Azerbaycan vatandaşının Ermenilerce katledildiği Hocalı Katliamı, 29. yılında Almanya'nın Köln kentinde protesto edildi.
Tarihi Köln Katedrali önünde düzenlenen gösteriye katılım, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 20 kişiyle sınırlandırıldı.
Gösteriyi düzenleyen Alman Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Altay Rüstemli, burada gösteri düzenleme amaçlarının Hocalı katliamının dünyada tanınması ve soykırım statüsüne alınması olduğunu söyledi.
"Vatan savunması yaptığımızı haykırmak için toplandık"
Rüstemli, "Ermeniler biliyorsunuz soykırıma uğradık diye çığırtkanlık yapıyorlar, asıl soykırım yapan kendileri. Bizim Türk milleti olarak hiçbir soykırımda suçlanamayacağımızı, vatan savunması yaptığımızı haykırmak için toplandık" dedi.
Göstericiler Köln Katedrali'ni ziyaret eden turistlere, Hocalı'daki katliamı anlatan broşürler dağıttı.
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