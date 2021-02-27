Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Tunus açıklarında 7 operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 87 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edilen açıklamada, 8 kişinin Tunus vatandaşı, 45 kişinin ise farklı Afrika ülkelerinden olduğu aktarıldı. Açıklamada, geriye kalan 34 kişinin uyruğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

