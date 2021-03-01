İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) açıklama yapan Netanyahu, herhangi bir delil sunmadan, "Bu (saldırı), İran'ın bir eylemi. Bu ortada." dedi.

Netanyahu, "İsrail'in en büyük düşmanı" diye nitelediği İran'ı tüm bu bölgelerde hedef aldıklarını belirtti.

İran'dan yalanlama geldi

Tahran, saldırının arkasında kendilerinin bulunduğu iddiasını kabul etmedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, tüm güvensizlik ve istikrarsızlığın temelidir ve kargo gemisi patlamasıyla ilgili bu propaganda oldukça açıktır. Körfez ve Umman Denizi bizim güvenlik alanlarımızdır ve bu açıklamalarla onların korku yaratmasına izin vermeyeceğiz. Netanyahu'nun akıl hastalığı var. Bu rejim, bizim güvenlik alanımızda cevabımızın doğru ve kesin olduğunu biliyor."

Ne olmuştu?

Sahibi İsrailli olan Bahama bayraklı MV Helios Ray kargo gemisinde, cuma günü Umman Körfezi'ndeyken patlama meydana gelmişti.

Mürettebatın patlamada zarar görmediği bildirilmişti.

[Patlamanın gerçekleştiği MV Helios Ray gemisi | Fotoğraf: AFP]