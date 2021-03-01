Alman Robert Koch Enstitüsü, Çekya, Portekiz ve İngiltere'nin de içinde bulunduğu varyant bölgelerine Moselle'yi de ekledi.

Buralardan Almanya'ya giriş yapmak isteyen kişilerin koronavirüs negatif test sonucu sunması gerekiyor.

İkili görüşmeler sürüyor

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, söz konusu kararı esefle karşıladıklarını belirterek, Moselle'de oturup sınırın Almanya tarafında çalışan 16 bin kişi için tedbirlerin hafifletilmesi konusunda bu ülke ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Beaune, Fransa'nın, söz konusu kişilerin her gün PCR testine tabi tutulmasını istemediğini bildirdi.

Almanya'da can kaybı 70 bini geçti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son bir günde 7 bin 890 yeni vakanın görüldüğünü, toplam vaka sayısının ise 2,4 milyonu aştığını bildirdi. Enstitü rakamlarına göre ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 157 artarak 70 bin 45'e ulaştı.