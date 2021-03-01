Başbakan Muhyiddin Yasin, olağanüstü hal (OHAL) ilanı, Malezya'nın dış politikasında son durum ve olası genel seçimlere dair değerlendirme yaptı.

12 Ocak'ta 1 Ağustos'a kadar ilan edilen ve muhalefet cephesinde tartışmalara konu olan OHAL'in sadece COVID-19 gerekçesiyle uygulamada olduğunu söyleyen Muhyiddin Yasin, "Bu karar benim başbakanlıkta daha fazla kalmam için alınmadı" dedi.

OHAL daha erken kaldırılabilir

Muhyiddin Yasin, OHAL kapsamında meclisin feshedilmesinin, kendisine güvensizlik oylaması girişimlerini engellemeyi amaçladığı iddiasına ilişkin, "Mecliste benim kadar çoğunluk elde eden başka bir parti yok. Bundan önce çoğunluk hükümeti kurmak için bir teşebbüse girişildi, ama başarısız oldu. Başbakan olarak meclis çoğunluğu ve yasal meşruiyetim olduğuna inancım tamdır" dedi.

Malezya Başbakanı, COVID-19 salgınının ağustostan önce kontrol altına alınabilmesi durumunda OHAL'in daha erken kaldırılabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin ziyaretleri

Başbakan Muhyiddin Yasin, pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadığı ülke ziyaretlerini bu sene gerçekleştirmeyi planladığını vurgulayarak, "Mart ayı içinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'e ziyaret planları var. Bu ülkelerle süre gelen ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye çalışacağız" sözlerini kullandı.

Malezya'nın bölgesinde ve dünyada aktif dış politika benimsemeyi sürdüreceğini söyleyen Muhyiddin Yasin, "Myanmar'da ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakinen takip ediyoruz" dedi.

Yerel seçimlerin ardından vakalar arttı

Uzun süredir tartışılan genel seçimlerin ilanı konusunu değerlendiren Muhyiddin Yasin, "Seçimler uygun bir zamanda yapılacaktır. Şimdilik önemli olan, COVID-19 ile mücadeledir. Bunu hallettiğimiz vakit seçimleri yapmak için bir gün bile beklemek istemiyorum. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" dedi.

Muhyiddin Yasin, Eylül 2020'de Sabah eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerin ardından bölgede artan COVID-19 vakalarını hatırlattı ve hükümetin aynı hataya ikinci kez düşmeyeceğini anlattı.