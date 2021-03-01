ABD Dışişleri Bakanlığı, Zalmay Halilzad ile ekibinin Kabil ve Doha ziyaretlerinin tarihlerine ilişkin bir detay paylaşmadı.

Bakanlığın açıklamasında, "Özel Temsilci, kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı bir barış için Afgan liderler, Taliban temsilcileri ve diğer ilgili ülkelerle görüşmelere devam edecektir" denildi.

"Afganistan'a barış getirme" anlaşması imzalandı

ABD ile Taliban arasında "Afganistan'a barış getirme" anlaşması, 29 Şubat 2020'de Doha'da imzalanmıştı. Yeni ABD yönetimi, Afganistan'daki şiddetin gidişatına göre ülkedeki Amerikan askerlerinin tamamen geri çekilmeyebileceği sinyalini vermişti.

Afganistan'daki şiddeti durdurmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 6 Ocak'ta başlayan ve Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkeleri turuna çıkmasıyla ara verilen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması tekrar 22 Şubat'ta başlamıştı.