Lübnan'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 40 kişi öldü, 258 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 4 bin 692 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, 375 bin 33 kişi hastalığa yakalandı ve 291 bin 590 kişi de iyileşti.

Tunus

Tunus'ta, 27 kişinin daha COVID-19'dan vefat etmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 8 bine ulaştı.

662 yeni vakayla toplam hastalık bulaşan kişi sayısı 233 bin 277'ye ulaşırken, 198 bin 6 kişi de hastalıktan iyileşti.

Ürdün

Ürdün'de, 26 kişi COVID-19'dan yaşamını yitirdi, yapılan testlerde 4 bin 594 yeni vaka tespit edildi.

Bugüne kadar toplam ölenlerin sayısı 4 bin 701'e çıktı. Ülkede virüse yakalanan sayısı 391 bin 90, iyileşen sayısı da 384 bin 599 oldu.