Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar'daki son şiddet olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Genel Sekreter, Myanmar'daki şiddet içeren baskıları güçlü şekilde kınıyor; ölü ve yaralı sayısının artmasından ciddi şekilde rahatsızlık duyuyor" diyen Dujarric, Myanmar'da barışçıl göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasının ve ordunun keyfi tutuklamalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dujarric, "Genel Sekreter, uluslararası topluma bir araya gelme ve Myanmar halkının iradesine saygı duyması için orduya net bir mesaj gönderme çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

BM İnsan Hakları Ofisi, Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.