Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'den Batı Şeria'daki Filistinli işçilerin aşılanmasına onay
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinli işçilerin yeni tip koronavirüse karşı aşılanması planını onayladı.
İsrail hükümeti Filistinli işçilerin aşılanması programına onay verdi.
Batı Şeria'da ikamet eden Filistinli işçilere İsrail'e ait kontrol noktalarında ve sanayi bölgelerinde aşı yapılacak. Süreç birkaç gün sonra başlayacak.
Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile İsrail'de çalışan 100 binden fazla Filistinli aşılanacak.
Filistinli işçilerin aşılanması için Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısı kullanılacak.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail
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