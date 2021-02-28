Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 8 bin 424 yeni vaka
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi, 610 hasta belirlendi. 66 kişi vefat etti. 6 bin 511 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.
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