Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sınavların 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verileceğini söyledi.

Bakan Selçuk bugün sosyal medyadaki paylaşımında bazı illerdeki vaka artışına dikkati çekti. Selçuk, "Son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur" demişti.

Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için "Tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" diyen Ziya Selçuk, sağlığın öncelik olduğunu vurguladı.