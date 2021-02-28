Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 13:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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