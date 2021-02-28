Türk demokrasisinde ve toplum vicdanında derin yaralar açan 28 Şubat post-modern darbesinde binlerce kişi mağdur oldu.

Mağdurların arasında eşi başörtülü olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları da vardı.

28 Şubat sürecinde ihraç edildi

Adaleti Savunanlar Derneği’nin Konya şubesinin başkanlığını yapan Mehmet Kanmaz da bu mağdurlardan yalnızca biri.

1997 yılına kadar astsubay başçavuş olarak görev yapan Mehmet Kanmaz, 28 Şubat sürecinde Yüksek Askeri Şura kararı ile ihraç edildi.

“Komutan eşleri ‘sosyal faaliyet’ adı altında evimize geldiler”

Kanmaz, komutan eşleri tarafından evlerine ziyaretlerin gerçekleştirildiğini ve bu ziyaretlerin onu ordudan ihraca götüren gelişmeler zincirinin ilk halkası olduğunu söyledi.

Yapılan ziyaretlerde Kanmaz’ın “Merve, Büşra ve Miraç” isimli 3 çocuğunun isimlerinin “irticai isim” olarak not edildiği öğrenildi.

Evdeki kitaplar da not edildi

Evdeki odaların tek tek gezilerek alınan notların arasında Kanmaz’ın evinde bulunan kitapların isimleri de vardı.

Kanmaz, yaşadıklarına rağmen hiçbir zaman devletin ve ordunun aleyhinde hareket etmediğini de söyledi.