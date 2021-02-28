AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından 28 Şubat post-modern darbesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, gerçekleşen darbeyle milli iradenin gasp edildiğini, siyaset üzerinde vesayet kurularak bir neslin hayatının ve hayallerinin çalındığını vurguladı.

28 Şubat siyasi tarihimizin en karanlık dönemlerden birinin sembolüdür. #28Şubat süreci tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 28, 2021

“28 Şubat zihniyeti yok olmadı, geri adım attı”

Çelik milletin güvenliği için verilen silahların millete doğrultulduğunu hatırlattığı paylaşımında şöyle dedi:

“Milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu. Ama zihniyetinin yok olmadığını, sadece geri adım atmış gibi durduğunu görüyoruz. Zaman zaman bazı siyasiler tarafından 28 Şubat’a özgü uygulamalar teklif ediliyor. Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor.

8 Şubat’ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz. Temel hak ve hürriyetler konusundaki saldırganlıkları baştan mahkûm etmeliyiz.”

"Bizler unutmadığımız sürece acı hatıralar tekrarlanmayacak"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizler unutmadığımız ve unutturmadığımız sürece 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıralar tekrarlanmayacak” sözlerine de vurgu yaptı.