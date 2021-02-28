28 Şubat post-modern darbesinin üzerinden 24 yıl geçse de tepetaklak ettiği hayatlarda bıraktığı izler dün gibi taze.

O dönemin binlerce mağdurundan biri de ilkokul öğretmeni Sema Ünal Aksel.

Başörtüsü taktığı için mesleğini yapması engellenen Aksel, 15 yıl süren haklı mücadelenin ardından öğrencilerine kavuştu.

Öğrencilerinden ayrılması uzun sürmedi

1993 yılında eğitim fakültesini bölüm birinciliği ile bitiren Sema Ünal Aksel, 1998’de Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir ilkokula atandı.

Mesleğine başlamasının ardından çok geçmeden, 28 Şubat post-modern darbesi onu öğrencilerinden ayırdı.

“Başörtüsüyle devam edeceksen seni almayacağız”

Başörtüsü taktığı için Aksel’e “Neden başörtüsü takıyorsun, artık biliyorsun yasak, bunları yapmıyoruz. Başörtüsüyle devam edeceksen seni almayacağız. Gençsin güzelsin o kadar emek vermişsin değer mi?” sözleriyle baskı yapılmaya başlandı.

“Sanki teröristmişsin de seni ayırıyorlarmış gibi hissediyorsun”

İkna çabaları ve uğradığı baskıya rağmen dik duran ve hak mücadelesini sürdüren Aksel, o süreçte okula alınmadığını ve devamsızlık nedeniyle okuldan atıldığını söyledi:

“Kapıdan bile alınmadık, okulun kapısını bırak bahçeye bile alınmadım. Ve bu şekilde stajyerlik kursunu bitiremedim. Sanki teröristmişsin de seni ayırıyorlarmış gibi hissediyorsun. Okula gidemeyince, devlet memuru gelmemiş sayılıyor. Devamsızlıktan 20 gün sonra atıldım.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

15 yıl sonra mesleğe döndü

Mesleği elinden alınan mağdur öğretmen, yıllarını okula dönmenin hayaliyle geçirdi.

15 yıl boyunca mücadele eden Sema Öğretmen, 2014 yılında 45 yaşında 3 çocuk annesi olarak öğrencilerine kavuştu.

Aksaray’da Koçpınar Köyü’ndeki okula ataması yapılan mağdur öğretmen, 28 Şubat sürecinin yarattığı travmanın unutulmamasını istiyor.