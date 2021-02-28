Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat post-modern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı.

Erdoğan, mesajında 28 Şubat'ı yaşadığını, hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını hatırlatark şunları söyledi:

"28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum.

Darbe bir insanlık suçudur, 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım."