Eserlerin teslim alınması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Paylaşımda, eserlerin Esenboğa Havalimanı'ndan polis ekiplerince mühürlü kutular içerisinde alınarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne ulaştırılmasına ilişkin görüntüler yer aldı.

Anadolu'nun tarihî miraslarını @TC_Disisleri Bakanlığımızdan teslim aldık ve sergileme çalışmalarına başladık.



Bu toprakların eserlerini birer birer ülkemize kavuşturmamıza destek olan Dışişleri Bakanımız Sayın @MevlutCavusoglu ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/ZMpNfyBDVj — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) February 28, 2021

Uzman tek tek inceleyerek eserleri teslim aldı.

Paylaşımda eserlerin Türkiye'ye getirilmesine destek olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve emniyet güçlerine de teşekkür edildi.