Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belgenin asılsız olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli asılsızdır."

"İllerin durumuna göre karar verilecek"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde yapılacak yüz yüze sınavlara ilişkin, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." dedi.

Bakanlığımız resmî iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.