Yüz yüze eğitime geçiş için Kabine toplantısı beklenecek. Risk haritasına göre il il karar alınacak. Okula dönüş 1 Mart Pazartesi değil, 2 Mart Salı günü olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizin risk düzeylerini düşük-orta-yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeğiz. Hangi ilin hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak." dedi.

Yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

Kabine toplantısından çıkan kararlar ertesi gün uygulanacak. Yüz yüze yapılması planlanan sınavlar için de yine o şehrin risk haritasına bakılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buna göre de o şehrin valisi ve il hıfzıssıha kurulu o şehirde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek. Yerinde karara bağlı olarak, örneğin, 'şu ilde çok yüksek risk olduğu için okullar açılmayacak' denildiğinde o ilde zaten sınav olmayacak. Yani risk varsa sınav ertelenecek, sonraki haftalarda olacak." diye konuştu.

"Bazı illerdeki vaka artışı yeniden değerlendirmeyi gerektirdi"

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaşanan bir günlük erteleme ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bazı illerdeki hızlı vaka artışının yüz yüze eğitim sürecini yeniden değerlendirme zorunluluğu doğurduğunu ifade etti. Ziya Selçuk, "Tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim, önceliğimiz sağlık" mesajını paylaştı.