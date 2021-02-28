Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen buluşmayla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TEMA Vakfı’nın Karadeniz bölgesinde çay atıklarından doğal gübre elde edip toprağı iyileştirmeye yönelik yaptığı çalışmanın sonuçlarını öğrendim. Ülkemizdeki tüm tarım alanlarında benzer çalışmaların yapılmasını temenni ediyorum. @temavakfi pic.twitter.com/PVySxT8h9Y — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 28, 2021

TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ile beraberindeki heyetin yer aldığı görüşmede, TEMA Vakfı’nın Karadeniz Bölgesi’ndeki çay atıklarından doğal gübre elde ettiği projenin sonuçları hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Sunumda, Sıfır Atık Projesi kapsamında kompost gübre ile toprağın iyileştirilmesi çalışmalarının tarım alanlarında yaygınlaştırılmasına da değinildi.

“Sıfır Atık bilincinin erken yaşta kazanılması çok önemli”

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Portalı ile ilgili olarak, “TEMA Vakfının Milli Eğitim ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızla hazırladığı Sıfır Atık Eğitim Portalı, özellikle öğretmenlerimiz için oldukça faydalı bir kaynak. Çocuklarımızın ‘Sıfır Atık’ bilincini erken yaşta kazanması, geleceğimiz için çok önemli” dedi.