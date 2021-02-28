Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiğini bildirdi.
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Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Son Dakika İran
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