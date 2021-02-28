Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Projesi, 1’inci hat 31 bin 292 metre, 2’nci hat 31 bin 310 metre olmak üzere toplam 62 bin 603 metre uzunluğunda olacak.

55 bin 600 metresi delme makinesiyle açılacak projede bugüne kadar 22 bin 628 metre tünel delme makinesi ile kazıldı.

3 noktada tünel delimi çalışmaları devam ediyor

Proje kapsamında T13 servis istasyonu, makas yapısı ve Olimpiyatköy İstasyonu’nda 3 ayrı tünel delme makinesi çalışma noktası bulunuyor.

Bu yıl içinde proje kapsamında aynı anda 6 tünel delme makinesi ile tünel kazı çalışmaları devam edecek. Projede tünel imalatlarının bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında, T13 servis istasyonundan T11 servis istasyonu yönündeki kazılar tamamlandı.

2’nci hat çalışmalarının 2021’de bitirilmesi hedefleniyor

Birinci hatta 2 bin 358 metre kazı gerçekleştirierek 11 Şubat’ta Arnavutköy-2 İstasyonu'na ulaşıldı.

1480 metre ilerlenen 2’nci hat kısmındaki devam eden kazı çalışmalarının 2 Haziran 2022’de tamamlanması hedefleniyor.

14 Aralık’ta Halkalı’ya ulaşılması planlanıyor

Olimpiyatköy İstasyonu’ndan Halkalı İstasyonu yönündeki kazılar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı törenle yarın başlayacak.

12 bin 830 metrelik kazının ardından 14 Aralık 2021’de Halkalı İstasyonu’na ulaşılması planlanıyor.

Fenertepe ile Olimpiyatköy istasyonları arasındaki 15 bin 217 metrelik tünel imalatında da 7 bin 380 metrelik kısım tamamlandı. Kalan kısımların ise ekim ayında tamamlanması hedefleniyor.