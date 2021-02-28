İtalya'da son 24 saatte yapılan 257 bin 24 testte 17 bin 455 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasının üzerinden geçen bir yılda, toplam vaka sayısı 2 milyon 925 bin 265'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 422 bin 367’ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 231'e yükseldi.

Aşılananların sayısı 4 milyonu geçti

Hayatını kaybedenlerin sayısı 192 artarak 97 bin 699'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 6 bin 847 artışla 2 milyon 405 bin 199'a ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 258 bin 271 oldu. Aşılananların 1 milyon 396 bin 221'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.