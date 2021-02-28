Gaspçı, çantayı kaptığı gibi araca atladı. Çantasını bırakmayan kadın araçla birlikte sürüklendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oakland şehrinde yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD'de son dönemde özellikle Asya kökenlilere yönelik saldırılar arttı.

Olayın yaşandığı bölgede 2021'in başından bu yana 21 Asya kökenli saldırıya ya da soyguna uğradı.