Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de gaspçılar kadını arabayla sürükledi
ABD'nin Oakland şehrinde hırsızlar, çantasını gasp ettikleri kadını arabayla sürükledi. O anları, çevredeki güvenlik kameraları kaydetti.
Gaspçı, çantayı kaptığı gibi araca atladı. Çantasını bırakmayan kadın araçla birlikte sürüklendi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Oakland şehrinde yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD'de son dönemde özellikle Asya kökenlilere yönelik saldırılar arttı.
Olayın yaşandığı bölgede 2021'in başından bu yana 21 Asya kökenli saldırıya ya da soyguna uğradı.
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