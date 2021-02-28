Önceden organize olan göstericiler, başkent Dublin'in merkezindeki bir parkta toplanmak istedi ancak polis buna izin vermedi.

Protesto kısa süre içerisinde şiddet olayına dönüştü; çıkan arbedede polis, coplarla göstericileri dağıtmaya çalıştı.

23 kişi gözaltına alındı, 3 polis memuru yaralandı.

Başbakan Martin, protestocuları kınadı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, protesto gösterisini, pandemiyle mücadelede büyük fedakarlık yapan kişilere saygısızlık olarak nitelendirdi.