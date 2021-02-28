Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İrlanda'da kısıtlama karşıtı protestoda gerginlik: 23 gözaltı
İrlanda'da koronavirüs kısıtlamalarını protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Olayda 3 polis yaralandı, 23 kişi gözaltına alındı.
Önceden organize olan göstericiler, başkent Dublin'in merkezindeki bir parkta toplanmak istedi ancak polis buna izin vermedi.
Protesto kısa süre içerisinde şiddet olayına dönüştü; çıkan arbedede polis, coplarla göstericileri dağıtmaya çalıştı.
23 kişi gözaltına alındı, 3 polis memuru yaralandı.
Başbakan Martin, protestocuları kınadı
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, protesto gösterisini, pandemiyle mücadelede büyük fedakarlık yapan kişilere saygısızlık olarak nitelendirdi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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