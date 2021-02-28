Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 15:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA, BBC
İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba imha edildi
İngiltere'de, Exeter Üniversitesi yakınında bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba kontrollü bir şekilde imha edildi.
Operasyonu Kraliyet Donanması bomba imha ekipleri gerçekleştirdi.
Patlamanın yaklaşık 8 kilometre uzaklıktan duyulduğu bildirildi.
Bin kiloluk Hermann bombası, üniversite kampüsünün batısındaki özel bir arazide bulunmuştu.
Bombanın bulunmasının ardından 1400 civarında öğrenci bölgeden tahliye edilmişti.
Etiketler: 2.Dünya Savaşı İngiltere
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