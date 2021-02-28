Görüşmenin ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Habere göre, Gantz, söz konusu gizli görüşmeyi partisi Mavi-Beyaz’ın aktivistleri ile yaptığı çevrim içi toplantıda açıkladı.

Gantz, “Ürdün ile ilişkiler büyük bir servet ve binlerce kat daha iyi olabilirdi.” dedi.

"Netanyahu, Ürdün'de istenmeyen bir kişi"

Kral Abdullah ve Ürdünlü yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Gantz, “Maalesef (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu Ürdün'de istenmeyen bir kişi ve varlığı ilişkilerin ilerlemesine engel oluyor.” ifadelerini kullandı.

Ürdün makamlarından görüşmeye ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için 3 Aralık 2020’de gizlice bir araya geldiği bildirilmişti.