Cihangiri, halkın din, mezhep ve etnik yapıya bakmaksızın eşit haklara sahip olduğunu belirtti ancak "Sünnilerin ve kadınların haklarının ihmal edildiğini kabul ediyorum." dedi.

Hükümetin yönetici pozisyonlarında kadın sayısının artırılması için çabaladığını dile getiren İranlı yetkili, Sünnilerin sorunlarının çözümünün de hükümetin yükümlülüğünde olduğunu aktardı.

Seçimlere katılım vurgusu

Cihangiri, uluslararası camiada İran'ın daha güçlü bir imaj çizmesi için haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüksek olması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

"Gençleri, kadınları, farklı etnik yapı ve mezhepteki kişileri, İran'ın geleceğine dair umutlandırmalıyız. Coşkulu seçimler düzenlemenin sonucu, her mezhep ve eğilimden İranlıların, ülkenin hepsinin ortak mülkü olduğunu hissetmesidir."